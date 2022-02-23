АБР в 2022 году планирует выделить Таджикистану 193 миллионов долларов в виде грантов

Азиатский банк развития рассматривает предоставление Таджикистану в 2022 году $193 млн на безвозмездной основе. Как передает Trend со ссылкой на Asia-Plus, об этом сообщила постоянный представитель данного института в стране Шенни Кэмпбелл 22 февраля на встрече с журналистами.

По ее словам, план на текущий год включает проекты по дальнейшему развитию городской инфраструктуры в Душанбе, улучшению энергетического сектора, финансового сектора, повышению устойчивости к стихийным бедствиям и дальнейшему улучшению дорожного хозяйства.

Однако, - отметила Кэмпбелл, - окончательная сумма запланированной помощи АБР будет зависеть от различных факторов, включая доступные ресурсы и готовность проектов».

Постпред АБР подчеркнула, что рассматривается выделении Таджикистану в течение ближайших трех лет (2022-2024 гг) $465 млн.

Шенни Кэмпбелл напомнила, что в 2021 году была одобрена новая пятилетняя Стратегия партнерства со страной (СПС) на 2021–2025 годы, которая направлена на повышение качества экономического роста страны.

В рамках новой СПС операции АБР в Таджикистане преследуют три стратегических приоритета: поддержка структурных реформ для улучшения распределения и мобилизации ресурсов, повышение производительности труда за счет развития человеческого капитала и содействие улучшению условий жизни за счет инвестиций в экономику, связанную с землей", - сказала она.

Кэмпбелл отметила, что в 2021 году АБР утвердил два новых грантовых проекта для Таджикистана: проект поддержки вакцины против COVID-19 (грант в размере $25 млн) и грант в размере $30 млн на модернизацию Яванской ирригационной и дренажной системы.

Она подчеркнула, что по состоянию на конец 2021 года действующий портфель АБР в Таджикистане включал 20 действующих проектов на сумму более 1 миллиарда долларов США, из которых около 92% финансировались за счет грантов.

И добавила, что АБР имеет самый большой портфель среди многосторонних финансовых институтов в Таджикистане.

«АБР является хорошим другом Таджикистана и много делает для улучшения жизни людей в стране», - сказала постпред организации.

Совокупный объем оказанной АБР финансовой помощи Таджикистану (гранты, льготные кредиты, техническую помощь) составляет более $2,2 млрд.

В этой сумме 35% приходится на транспортную отрасль, 26% - на энергетику, 11% - на сельское хозяйство и природные ресурсы, а оставшаяся часть – на управление государственным сектором, образование, здравоохранение, городская инфраструктура и другие.