Российская авиакомпания Nordwind запускает рейс Пермь-Душанбе

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Nordwind вслед за открытием рейса Казань - Душанбе объявила о запуске новых рейсов - из Перми в Душанбе.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на официальный сайт авиакомпании Nordwind.

По сообщению авиаперевозчика, рейсы по маршруту Пермь-Душанбе-Пермь начнут выполняться с 4 июня 2022 года, продолжительность полета составит 3 часа 45 минут.

Авиакомпания Nordwind уже открыла продажу билетов по этому маршруту. Стоимость билета в одну сторону начинается от 7000 рублей (110 долларов), сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране.