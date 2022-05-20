Подписаны документы о сотрудничестве между таджикскими и европейскими компаниями

Делегация Таджикистана в составе представителей профильных государственных ведомств и частных компаний приняла участие в инвестиционном форуме по привлечению прямых иностранных инвестиций, который проходил 18 мая в Брюсселе (Бельгия), передает Trend со ссылкой на Avesta.Tj.

В форуме также приняли участие руководители и представители различных институтов Евросоюза, Европарламента, менеджеры и сотрудники крупнейших компаний Бельгии, Швейцарии, Великобритании, других стран Европы и компании, специализирующиеся в сфере легкой промышленности, ювелирном производстве, развитии сельского хозяйства, обработка декоративных и строительных камней и др.

На форуме посол Таджикистана в Королевстве Бельгия, постоянный представитель страны при Европейском союзе Эркин Рахматуллозода отметил, что форум послужит укреплению инвестиционного сотрудничества.

Представители различных ведомств Таджикистана предоставили участникам форума информацию об инвестиционных возможностях республики, реализации проектов с прямыми иностранными инвестициями.

В рамках форума таджикская алюминиевая компания Талко подписала меморандум с швейцарской компанией West Resources PLC, с общим объемом инвестиций $20 млн.

Меморандум о сотрудничестве также подписали таджикская компания «Авесто Групп» и бельгийская компания Picanol NV.