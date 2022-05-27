Душанбе и Ташкент обсудили возможности создания СП в таджикских СЭЗ

БАКУ /Trend/ - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудили на встрече вопросы расширения экономического сотрудничества.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

В ходе встречи стороны согласовали проект протокола 9-го заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, обсудили реализацию предыдущего протокола и подготовку к следующему заседанию.

Также были обсуждены вопросы привлечения дополнительных инвестиций в национальную экономику, создания совместных предприятий в свободных экономических зонах Таджикистана, укрепления двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Завкизода также отметил, что благодаря мудрой политике лидеров Таджикистана и Узбекистана отношения между двумя странами вышли на новый уровень.