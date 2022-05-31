МВД Таджикистана в ходе антитеррористической спецоперации уничтожили пять членов ОПГ

МВД Таджикистана в ходе антитеррористической операции в высокогорье Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) нейтрализовало участников организованной преступной и террористической группы, оказавшей вооруженное сопротивление силовикам. Об этом сообщает во вторник пресс-центр Министерства внутренних дел Таджикистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"31 мая 2022 года в 9 часов 30 минут в результате проведения антитеррористической операции в высокогорьях селения Дерзуд Рушанского района [в ГБАО], вследствие оказания вооруженного сопротивления были нейтрализованы члены организованной преступной и террористической группы", - говорится в сообщении.

МВД опубликовало их список, он состоит из пяти имен. Кроме того, задержан один из руководителей террористической группы Кулмахмад Палаев. В ведомстве уточнили, что все они с 18 мая 2022 года находились в розыске.

При осмотре места спецоперации, которая прошла примерно в километре от границы с Афганистаном, обнаружены снайперская винтовка, пулемет, противотанковый гранатомет, автоматы, гранаты, пистолеты и большое количество боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 18 мая 2022 года в центре Рушанского района вооруженные группы террористов совершили нападение на колонну спецподразделения "Альфа" Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, в результате чего один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. В тот же день в МВД Таджикистана объявили о начале антитеррористической операции, в ходе которой восемь боевиков были ликвидированы, 11 ранены, более 70 активных участников террористической группировки задержаны. По данным МВД, изъято большое количество оружия и боеприпасов, завезенных из-за рубежа.