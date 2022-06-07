В Таджикистане число приезжих значительно выросло за год

БАКУ /Trend/ - Число приезжих из-за рубежа в январе-марте 2022 года в Таджикистане увеличилось в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 614 000 человек, передает Trend во вторник со ссылкой на сайт asiaplustj.info.

Сообщается, что в первом квартале 2022 года наибольший поток приезжих иностранцев наблюдался из Узбекистана (141 000), России (44 000), Казахстана (4 200), Турции (1 300), Кыргызстана (1 000), Китая (1 000) человек.

Количество граждан Таджикистана, выехавших из страны в первом квартале 2022 года, составило около 588 000 человек, что в 6,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (91 200 человек).