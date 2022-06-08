Таджикистан значительно увеличил экспорт хлопка в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Таджикский экспорт хлопка в Узбекистан в январе - марте 2022 года составил 13,5 миллиона долларов, что в 4,6 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (2,9 миллиона доллара).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, экспорт Таджикистана в Узбекистан в январе - марте 2022 года составил 47,7 миллиона долларов, что на 144,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (19,5 миллиона долларов).

Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в январе - марте 2022 года составил 163,4 миллиона долларов, что на 30 процентов превышает показатель аналогичного периода 2021 года (125,6 миллиона долларов).