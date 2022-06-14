На таджикско-кыргызской границе произошла перестрелка

Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстан произошла во вторник утром, один таджикский пограничник погиб. Об этом сообщает таджикское информагентство "Азия плюс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром, примерно в 06:00, в местности "Кех" в 10 км от центра джамоата [район Ворух города Исфара Согдийской области], произошла перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками", - говорится в сообщении СМИ. Информагентство также приводит сообщение жителей района, которые утверждают, что "есть погибший - солдат-срочник". Официальные власти на данный момент не подтвердили эту информацию.