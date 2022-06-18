ВБ обнародовал прогноз по росту ВВП Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Показатель роста ВВП Таджикистана прогнозируется на уровне минус 0,4 процента в 2022 году, а в 2023 составит 3,3 процента, передает Trend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ).

По прогнозам ВБ, в 2022 году также ожидается спад экономических показателей Кыргызстана, Беларуси, Молдовы, помимо Украины и России.

Основным фактором спада экономики в этих странах в текущем году является нынешняя ситуация в Украине.

"Эмбарго на импорт энергоносителей из России может еще больше ухудшить перспективы развития экономики вышеуказанных стран", - говорится в отчете.