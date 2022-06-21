Таджикистан и Китай в разы увеличили объемы взаимной торговли

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2022 года сумма взаимной торговли между Таджикистаном и Китаем выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (139,8 миллиона долларов), достигнув 343,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, китайский экспорт в Таджикистан в первом квартале 2022 года составил 242,4 миллиона долларов, что на 89,3 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (128 миллионов долларов).

Экспорт Таджикистана в Китай в январе - марте 2022 года также значительно увеличился, составив 101,3 миллиона долларов, что в 8 раз больше показателя аналогичного периода 2021 года (11,8 миллиона долларов).