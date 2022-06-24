ЕБРР обнародовал портфель проектов в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - На 30 апреля 2022 года текущий кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане оценивается в 548 миллиона евро.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Кредитный портфель рассчитан на реализацию 74 проектов, большая часть (88 процентов, или 483 миллиона евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, восемь процентов, или 43 миллиона евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор Таджикистана, 22 миллиона евро - на инвестиции в финансовые институты страны.

В целом в 2021 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 56 миллионов евро в реализацию 11 проектов в Таджикистане.