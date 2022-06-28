В Таджикистане выросли грузоперевозки всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2022 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Таджикистане составили 37,7 миллиона тонн, что на 15,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года, передает Trend со ссылкой на Avesta.Tj.

Сообщается, что автомобильным транспортом за первые пять месяцев 2022 года в Таджикистане было перевезено 94 процента всех грузов (35,4 миллиона тонн), что на 16,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Железнодорожным транспортом в январе - мае 2022 года в Таджикистане перевезено свыше 2,2 миллиона тонн грузов, что на 2,6 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также сообщается, что грузоперевозки воздушным транспортом в Таджикистане за первые пять месяцев 2022 года составили 223 тонны.