Туркомпании Таджикистана и Саудовской Аравии подписали более 20 соглашений о сотрудничестве

В целях расширения взаимного сотрудничества туристические компании Таджикистана и Саудовской Аравии подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, сообщили в Комитете по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Документы о сотрудничестве были подписаны в рамках туристического Форума, который прошел несколько дней назад в Душанбе под названием «Расширение сотрудничества в сфере туризма между Таджикистаном и Саудовской Аравией».

Как сообщалось ранее, по приглашению Комитета по развитию туризма в Таджикистан прибыл директор Агентства туристической информации Саудовской Аравии Аль-Утайби Сафар с группой туристических компаний и интернет-активистов своей страны.