Обнародована общая площадь посевов пшеницы в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля, в Таджикистане общая площадь посевов пшеницы составила 198 717 гектаров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Таджикистана.

По данным ведомства, на сегодняшний день пшеницей засеяны 116 923 гектара в Хатлонской области, 43 926 гектаров - в Согдийской области и 240 гектаров - на территории столицы Таджикистана.

Показатель урожайности пшеницы в Согдийской области составляет 33 центнера с гектара, в Хатлонской области - 39 центнеров, а в Душанбе - 35 центнеров с гектара.

Отметим, что в прошлом году урожай пшеницы в Таджикистане составил 864 тысячи тонн. В этом году в республики ожидается урожай пшеницы на уровне 917 тысяч тонн.

Согласно прогнозам основных макроэкономических показателей правительства, Таджикистан в ближайшие три года планирует увеличить производство пшеницы на 12 процентов.