Таджикистан за год увеличил экспорт в Иран в разы

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года таджикский экспорт в Иран составил 61 миллион долларов, что в 12 раз превышает показатель аналогичного периода 2021 года (5,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, Таджикистан в отчетный период экспортировал в Иран хлопок на сумму 58,6 миллиона долларов, что в 17 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Также сообщается, что Таджикистан в январе - июне 2022 года импортировал из Ирана товары на сумму 55 миллионов долларов, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (26,3 миллиона долларов).

Товарооборот между Таджикистаном и Ираном в январе - июне 2022 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31,4 миллиона долларов) - до 116 миллионов долларов.