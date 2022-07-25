Таджикистан в разы увеличил экспорт угля

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Таджикистан экспортировал 279 тысяч тонн угля, что в 15 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года (19 тысяч тонн).

Об этом сказал на пресс-конференции министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

По данным министерства, таджикский экспорт промышленной продукции в январе - июне 2022 года составил 887 миллионов долларов.

В отчетный период Таджикистан, в частности, экспортировал 677 тысяч тонн цемента, 49,9 тысячи тонн хлопка и 279 тысяч тонн угля.

Отметим, что основными странами - импортерами угля из Таджикистана в январе - июне 2022 года стали Афганистан (183 711 тонн) и Пакистан (93 099 тонн).