Таджикистан обнародовал импорт пшеницы с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Таджикистан импортировал пшеницу на сумму 119,3 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, таджикский импорт пшеницы в указанный период в количественном выражении составил 374 152 тонны.

Наибольшая доля таджикского импорта пшеницы в январе - июне 2022 года пришлась на Казахстан и составила 366 258 тонн на сумму 117,7 миллиона долларов.

По данным ведомства, в отчетный период Таджикистан импортировал 26 683 тонны пшеничной муки на 9,7 миллиона долларов.

Отметим, что в январе - июне 2022 года таджикский импорт в целом составил 2,3 миллиарда долларов, что на 27,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (1,8 миллиарда долларов).