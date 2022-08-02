В Таджикистане число приезжих выросло вдвое за год

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года число приезжих в Таджикистане составило 469 тысяч человек, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года, передает Trend со ссылкой на asiaplustj.info.

Сообщается, что Узбекистан в указанный период занял первое место по числу приезжих в Таджикистане - 319 тысяч человек.

Далее следуют Россия (112 тысяч человек), Казахстан (9,7 тысячи человек), США (2,9 тысячи человек) и Турция (2,7 тысячи человек).

Число граждан Таджикистана, выехавших в январе - июне 2022 года за рубеж, превысило 1,1 миллиона человек, что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом турпоток в Таджикистан из-за пандемии COVID-19 сократился почти в 4,4 раза - с около 1,3 миллиона человек в 2019 году до 296 тысяч человек в 2021 году.