Таджикистан незначительно увеличил выработку электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года выработка электроэнергии в Таджикистане составила 10,4 миллиарда киловатт-часов, что на 3,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода на пресс-конференции в Душанбе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития Таджикистана.

По данным Таможенной службы, в январе - июне 2022 года Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму 31,8 миллиона долларов.

Основными странами-импортерами таджикской электроэнергии в отчетный период стали Афганистан (19,1 миллиона долларов) и Узбекистан (12,2 миллиона долларов).

Напомним, что в начале июля 2022 года Всемирный банк (ВБ) утвердил дополнительный грант на сумму 80 миллионов долларов в рамках текущего проекта по развитию сферы энергетики в Таджикистане.