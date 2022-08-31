Пассажиропоток в аэропортах Таджикистана вырос за год более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года пассажиропоток в международных аэропортах Таджикистана составил 1,3 миллиона человек, что почти в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (510 тысяч человек).

Об этом сказал глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Дилшод Сафарзода, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Сообщается, что пассажиропоток в Международном аэропорту Душанбе в указанный период составил 731 тысячу человек, или 56 процентов от общего пассажиропотока всех аэропортов Таджикистана.

Авиакомпания Somon Air в январе - июне 2022 года обслужила 234,3 тысячи пассажиров по международным и внутренним направлениям, что на 71,5 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Отметим, что в отчетный период в Таджикистане осуществляли деятельность 11 авиакомпаний, среди которых только одна таджикская - Somon Air.