Назван объем собранного урожая пшеницы в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 19 августа 2022 года объем собранного урожая пшеницы в Таджикистане составил 696 381 тонну.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Таджикистана.

"Показатель урожайности пшеницы в Согдийской области составляет 36 центнеров с гектара, в Хатлонской области также 36 центнеров, в Душанбе - 26 центнеров с гектара, а в районах республиканского подчинения - 28,5 центнера с гектара", - сказали в министерстве.

Также сообщается, что общий объем собранного урожая зерновых культур по стране составил 852 271 тонну.

Отметим, что урожай пшеницы в Таджикистане в 2021 году составил 864 тысячи тонн. В этом году ожидается урожай на уровне 917 тысяч тонн.