Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Экспорт электроэнергии Таджикистана в январе - июле 2022 года составил 64,5 миллиона долларов, что на 17,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (55 миллионов долларов).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на avesta.tj.

Как отмечается, основными странами-импортерами электроэнергии из Таджикистана в отчетном периоде стали Афганистан и Узбекистан.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в Таджикистане в январе - июле этого года было выработано в целом 12,5 миллиарда кВт-ч электроэнергии.

Напомним, что в начале июля 2022 года Всемирный банк утвердил дополнительный грант на сумму 80 миллионов долларов в рамках текущего проекта по развитию сферы электроэнергетики в Таджикистане.