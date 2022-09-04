США помогают улучшить доступ к питьевой воде в Таджикистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает поддержку обеспечению доступа к питьевой воде для жителей Таджикистана, сообщили Trend в Chemonics - международной консалтинговой компании по вопросам развития.

В рамках проекта по поддержке водоснабжения в сельских районах страны, финансируемого USAID, в настоящее время в Таджикистане в общей сложности 3 400 человек имеют круглосуточный доступ к питьевой воде.

"Ожидается, что по завершении программы (рассчитана до 30 сентября 2025 года) около 45 000 жителей Таджикистана смогут получить стабильный доступ к питьевой воде", - сказали в Chemonics.

Например, в этом году проект поддержал реабилитацию системы питьевого водоснабжения в селе Чорбог в Хатлонской области, предоставив частному предпринимателю помощь по эксплуатации и обслуживанию системы.

Отметим, что одними из основных задач проекта USAID являются увеличение доступа к чистой питьевой воде в сельских местностях Таджикистана путем реализации малых инфраструктурных проектов по строительству и восстановлению объектов водоснабжения, а также повышение участия местных сообществ в осуществлении контроля поставщиков услуг питьевой воды.

В компании также сказали, что в следующем году USAID планирует обеспечить доступ к питьевой воде для более чем 20 000 жителей Таджикистана.