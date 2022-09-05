Главы МИД России и Таджикистана обсудят региональную безопасность и укрепление партнерства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в понедельник в Москве с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, который посетит российскую столицу с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры рассмотрят график встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях до конца текущего года, а также значимые аспекты двусторонней повестки дня. "Особое внимание будет уделено торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, обороне и безопасности, миграционной политике, подготовке кадров, совместным мерам в сфере биобезопасности, включая эпидемиологические вызовы, и информбезопасности", - указала дипломат.

Кроме того, Лавров и Мухриддин обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в ходе последних контактов президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Планируется также подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.