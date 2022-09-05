Товарооборот Таджикистана со странами СНГ увеличился за год

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Таджикистана со странами СНГ в январе - июле 2022 года увеличился на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на avesta.tj.

Как сообщается, таджикский экспорт в страны Содружества Независимых Государств в указанный период составил 495,4 миллиона долларов, а импорт - более чем 1,6 миллиарда долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана из стран СНГ в январе - июле 2022 года стали Россия (908,2 миллиона долларов), Казахстан (более 781,6 миллиона долларов) и Узбекистан (свыше 314,8 миллиона долларов).

Отметим, что в целом внешнеторговый оборот Таджикистана в отчетном периоде вырос на 16,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 4,2 миллиарда долларов.