Поставки пшеницы в Таджикистан сократились за год

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года Таджикистан импортировал более 463,1 тыс. тонн пшеницы, что на 10,8 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Trend со ссылкой на avesta.tj.

Как сообщается, в указанный период таджикский импорт пшеницы в номинальном выражении составил свыше 155,2 миллиона долларов.

Таджикистан в январе - июле этого года также импортировал 27 900 тонн пшеничной муки на сумму 10,2 миллиона долларов. Общий импорт продукции в республику составил более 2,7 миллиарда долларов.

Следует отметить, что по состоянию на 26 августа 2022 года объем собранного урожая пшеницы в Таджикистане составил 700 487 тонн.