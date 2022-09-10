Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Производство электроэнергии в январе - июле 2022 года в Таджикистане составило 12,5 миллиарда кВт/ч, что на 3 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года, передает Trend со ссылкой на avesta.tj.

Как сообщается, в указанный период гидроэлектростанции Таджикистана выработали более 11 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что составляет 93,5 процента от общего объема выработанной электроэнергии по всей стране.

Теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) в январе - июле 2022 года произведено более одного миллиарда кВт/ч, а солнечными электростанциями - 2 тыс. кВт/ч электроэнергии.

Суммарный доход Таджикистана от экспорта электроэнергии в январе - июле этого года составил 64,5 миллиона долларов, что на 17,2 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.