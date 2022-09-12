Названы основные экспортируемые товары из Таджикистана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Таджикистан в январе - июне 2022 года экспортировал в Узбекистан товаров на сумму 95,8 миллиона долларов, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (45,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, основными экспортными товарами Таджикистана в Узбекистан в указанный период стали:

- волокно хлопковое - на 17,3 миллиона долларов

- руды и концентраты цинковые - на 14,9 миллиона долларов

- электроэнергия - на 12,2 миллиона долларов

- алюминий - на 10,6 миллиона долларов

- лом и отходы черных металлов - на 8,2 миллиона долларов.

Между тем таджикский импорт товаров из Узбекистана в январе - июне 2022 года увеличился на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (173,1 миллиона долларов) - до 189,4 миллиона долларов.