В Таджикистане сообщили о нападении военнослужащих Кыргызстана на ряд населенных пунктов

16 сентября 2022 года, примерно в 04 часа 50 минут утра, пограничники пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Кыргызской Республики в нарушение договоренности с использованием тяжелого орудия обстреляли пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара» Республики Таджикистан, сообщили в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия совершили вооружённое нападение на населённые пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района.

Несмотря на то, что в 06 часов 30 минут утра стороны договорились об объявлении прекращения огня, военнослужащие Кыргызской Республики, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Республики Таджикистан из всех видов боевого оружия и военной техники.