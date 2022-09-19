МИД Таджикистана распространил заявление в связи с событиями на границе с Кыргызстаном

БАКУ/Trend/ - 14 сентября в 7:15 часов военные формирования Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики без каких-либо причин начали обстрел поста «Кех» Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в джамоате Ворух города Исфары Таджикистана. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана.

"В ходе данного ничем не вызванного акта агрессии кыргызская сторона применила миномёты, пулемёты и другое стрелковое оружие. В результате обстрела погибли двое военнослужащих Вооруженных Сил Таджикистана. Одновременно кыргызской стороной была осуществлена переброска дополнительных сил и тяжелой техники к приграничным районам. Таджикская сторона была вынуждена открыть ответный огонь. В этот же день ориентировочно в 14:10 часов сразу после объявления режима о прекращении огня кыргызскими военнослужащими с использованием группового оружия были атакованы населенные пункты Лангар и Сари Бозор, а также здание средней школы №47 джамоата Чоркух, вследствие чего ранения получили учащиеся и преподаватели данного учебного заведения. Несмотря на договорённость о деэскалации обстановки и отводе дополнительных сил, 16 сентября в 04:50 часов кыргызскими военнослужащими начат обстрел погранзаставы «Душанбе» с применением тяжелого вооружения.

Одновременно военнослужащие Кыргызстана совершили вооружённое нападение на населённые пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён и Кульканд города Исфары, а также Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района. В ходе массированных обстрелов жилых районов села Чоркишлок города Исфары кыргызской стороной использовалась такая тяжелая техника, как БМП и БТР. В тот день примерно в 06:30 часов военнослужащие спецподразделений Кыргызстана вторглись на территорию села Богдори джамоата Чилгази города Исфары и сожгли 16 домов местных жителей, занимались грабежами и мародёрством. Следует подчеркнуть, что в ходе этого вторжения кыргызские военнослужащие проникли в дом гражданки Таджикистана - пожилой женщины Махмудовой Мунавварахон и убили её с особой жестокостью. В этот промежуток времени, вновь нарушив объявленный режим прекращения огня, кыргызские военные начали обстрел села Ходжаи Аъло с территории водораспределительной станции «Головная».

В ходе обстрела были атакованы объекты гражданской инфраструктуры, в частности повреждена ЛЭП Шуроб и мост в селе Чоркишлок. Кроме того, в рамках этой агрессии кыргызские военные массово подожгли дома мирных жителей в населённых пунктах Богистон и Лакон города Исфары. Огнём кыргызских военных в джамоате Чоркух убиты 5 членов одной семьи, в том числе 6 летняя девочка, 5 летний мальчик и женщина на восьмом месяце беременности. Начиная с 07:30 часов кыргызские военные подразделения открыли огонь по всей линии таджикско-кыргызской границы. Так, в ходе массированных обстрелов территории Таджикистана использовались 20 единиц тяжелой бронетехники, в том числе танки, БТР и бронированные разведовательно-дозорные машины. В результате этого массивного обстрела разрушено здание общеобразовательной школы и 8 домов в селе Богистон города Исфары, а также дома села Сомониён. Следует отметить, что в результате миномётного обстрела кыргызской стороны по населенному пункту джамоата Хистеварз Бободжон Гафуровского района Таджикистана погибли двое пожилых женщин - граждан Республики Таджикистан. Несмотря на договоренность о прекращении огня, которая была достигнута на различных уровнях военных и гражданских властей двух стран, а также вопреки уверениям Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, данным им в ходе встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Самарканде “на полях” саммита ШОС, в 19:10 часов 16 сентября после кыргызские военнослужащие открыли огонь и полностью разрушили здания средних школ №225 и №64 джамоата Чоркух города Исфары.

Вечером того же дня в нарушение норм международного гуманитарного права кыргызские военнослужащие обстреляли из бронетехники автомашину скорой помощи в селе Чоркишлок джамоата Зумрад, города Исфары Таджикистана, перевозившая раненных мирных жителей. В результате этой бесчеловечной атаки погибли пять граждан Таджикистана – фельдшер скорой помощи и члены одной семьи, в том числе 6 и 5 летние дети. 16 сентября в ходе встречи сопредседателей межправительственной комиссии была вновь достигнута договоренность о прекращении огня с 16:00, оформленное протоколом №41. Несмотря на это, кыргызская сторона задействовала боевые вертолеты и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Байрактар ТБ2 для бомбардировки территории Республики Таджикистан. Так, в результате удара БПЛА по зданию школы №8 джамоата Овчи Калъача Бободжон Гафуровского района погибло 6 граждан Таджикистана - мирных жителей. В ходе удара БПЛА по мечети в джамоате Овчи Калъача на месте убито 12 и ранено более 20 мирных граждан Таджикистана, в том числе семилетний ребёнок. Кыргызская сторона при этом размещает видеозаписи ударов БПЛА по гражданским объектам в открытое информационное пространство.

Ранним утром 17 сентября кыргызские военнослужащие в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили миномётный обстрел джамоата Чоркух и участка автодороги Чоркишлок джамоата Чоркух города Исфары. В 11:10 часов военнослужащие войсковой части 707 МВД Кыргызстана открыли огонь из всех видов вооружения по пограничной заставе «Душанбе» Пограничного отряда Исфары. Войсками специальных подразделений Кыргызстана обстреляно село Сомониён джамоата Чоркух города Исфары. В 11:50 часов кыргызскими военнослужащими с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляно село Тоджварон Лахшского района Таджикистана. В результате этой атаки ранения получили несколько гражданских лиц, в том числе женщины и дети, а также уничтожено 3 жилых дома. Следует особо подчеркнуть, что в данной местности не было зафиксировано конфликтных случаев и сосредоточение сил и средств кыргызской стороны на данном участке, с учетом сложности рельефа местности, требует не одну неделю. В течение дня кыргызские военнослужащие трижды обстреляли населённые пункты в пограничной зоне Лахшского района с применением РСЗО.

Атаке подверглась школа №15 села Тоджварон, в результате которой ранения получили 3 ученика. В последние дни с целью создания образа “агрессора” в лице своего соседа, кыргызская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряженность в приграничье. 17 сентября в своем обращении к нации Президент Кыргызстана употребил слово “враг” в отношении Таджикистана.

18 сентября, повторно нарушив договоренность о прекращении огня, в 19:00 часов подразделениями Вооруженных Сил Кыргызстана снайперскому обстрелу подверглась пограничная застава №5 “Кургонча” Пограничных войск ГКНБ Таджикистана, расположенная в населенном пункте Каравултеппа Джаббор Расуловского района.

Начиная с вечера 18 сентября до утра 19 сентября таджикской стороной зафиксированы многочисленные случаи нарушения воздушного пространства Таджикистана беспилотными летательными аппаратами, залетающими с территории Кыргызстана. Так, БПЛА были замечены в Мургабском и Лахшском районах - в 20:00 часов 18 сентября над пограничной заставой “Карокул”, в 20:16 часов над погранзаставой “Маргансу” и в 21:00 часов над погранзаставой “Кизил-Арт”", - говорится в заявлении.