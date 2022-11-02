Значение 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в укреплении национального единства в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - В новейшей истории Таджикистана одной из ярких страниц политической истории по праву можно считать приобретение государственной независимости.

Однако после официального провозглашения независимости Таджикистана прошли всего один год и два месяца и, вследствие непрерывных противоречий и митингов, сменились два законно избранных президента, четыре председателя Верховного Совета и другие высокопоставленные руководители Правительства.

В конечном итоге это привело к разгоранию пламени войны в стране. Вооруженные столкновения между различными силами и группировками, убийства и взятие в заложники, разбои и грабежи, террор и покушения на жизни государственных и общественных деятелей превратили политический кризис в кровавое противостояние.

Возникла тяжелая политическая, экономическая и социальная ситуация, которая препятствовала развитию новых общественных отношений и их эффективному правовому регулированию.

Республика Таджикистан, при вмешательстве внутренних и внешних сил, была втянута в братоубийственную войну, которая нанесла огромный политический, социально-экономический и культурный ущерб общественному и государственному устою. Эта война затронула все сферы общественно-политической жизни в стране, и стала причиной несоблюдения норм законодательства, в результате приведшие к параличу всех ветвей государственной власти, а также к экономическому и социальному кризису во всех сферах общественной жизни.

В конце апреля 1992 г. обстановка в г. Душанбе обострилась до предела. Ситуация была очень сложной, поскольку деятельность основных структур государственной власти была полностью парализована. В таких условиях государственная власть не могла функционировать должным образом и предпринять меры для стабилизации обстановки в стране и обеспечить безопасность граждан.

Все ветви власти – от центральных органов до местных звеньев прекратили свою деятельность. А часть интеллигенции и здоровых сил общества пришла в растерянность перед этим ужасающим водоворотом и не смогла выполнить свой гражданский долг перед членами общества.

В стране воцарилась обстановка беспредела, бесправия и анархии. Несмотря на это, народ смотрел с надеждой на своих избранников в законодательном органе страны – Верховном совете Республики Таджикистан. Вновь поверив в них, население выражало надежду, что сложившаяся ситуация найдет законное решение.

Следует напомнить, что в те дни Верховный Совет Республики Таджикистан был единственной структурой, которая в определённой степени сохраняла влияние среди людей и могла приложить усилия по поиску путей восстановления мира и согласия, нормализации политической обстановки

в стране.

В этих условиях в целях укрепления государственности, сохранения и развития независимости, а также определения дальнейших направлений развития нового государства была проведена 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан (двенадцатого созыва).

Таджикский народ, как носитель суверенитета и единственный источник государственной власти, осознав нависшую над страной угрозу, проявив огромную волю к установлению мира и согласия в стране посредством своих избранников добился проведения данной судьбоносной сессии.

В истории таджикского народа 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан является поворотным событием, оказавшим существенное влияние на прекращение гражданской войны, нормализации политической ситуации, а также формирования в Таджикистане правового, демократического, светского государства.

Итак, 16 Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан приступила к своей работе 16 ноября 1992 года в городе Худжанд.

Необходимость проведения сессии Верховного Совета Республики Таджикистан была обусловлена политическим и вооруженным противостоянием в республике. В результате таких действий тысячи граждан страны погибли, экономика республики была полностью парализована, авторитет таджикского государства в мировом сообществе подорван, правительственные органы были полностью парализованы.

Рабочая повестка сессии составлялась с учётом важнейших вопросов дня и была направлена, в первую очередь, на прекращение кровопролития и поиск устранения неразберихи в жизни общества и страны.

Весь народ Таджикистана с нетерпением ожидал этого события и надеялся, что оно принесет ожидаемые результаты. Кроме того, вопрос признания Таджикистана в качестве полноправного субъекта международных отношений зависел только от положительных итогов сессии.

В результате долгих споров и обсуждений сессия приняла исторические и судьбоносные решения. В первую очередь было принято постановление о форме правления государства. Президентская форма правления была заменена парламентской формой правления. Такой шаг, разумеется, отвечал требованиям дня и политической обстановке того периода. Также было избрано новое политическое руководство, и по воле народных депутатов ответственность за руководство молодым независимым государством Таджикистан была возложена на народного депутата Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Усилия народных депутатов и избранного на данной сессии в качестве Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона были направлены на то, чтобы возобладали здравый смысл и справедливость, обеспечено национальное согласие, целостность страны и мир.

Наряду с этим, сессия, в соответствии с требованиями создавшейся обстановки, создала ряд других политических структур и органов,

и впоследствии сама жизнь общества показала, что трудный процесс прекращения войны и кровопролития, укрепления и упрочения устоев новой государственности, обретения Таджикистаном своего места на международной арене непосредственно связан с их конструктивной деятельностью.

Решения 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан создали благоприятные условия и возможности для обеспечения национального согласия, возвращения беженцев и мигрантов на Родину, амнистии участников вооруженных столкновений, достижения соглашения между различными силами общества. Тем самым были заложены прочные предпосылки по упрочению национального мира и единства в Таджикистане.

В этих условиях в числе важнейших вопросов работы сессии были принятие государственных символов – национального Герба и Флага – и в то же время определение дальнейших направлений продвижения страны к обществу, которое бы отвечало интересам всего народа и соответствовало критериям современного и цивилизованного общества.

В результате реализации разработанной на сессии стратегии была введена система стабильно развивающейся экономики, на основе которой появлялись и поэтапно расширялись различные формы собственности.

Кроме того, посредством разработанной на 16-й сессии социальной политики в стране были созданы реальные основы для постепенного развития

и укрепления социальной сферы. В результате государство получило возможность ежегодно увеличивать финансирование мер по улучшению положения отраслей науки, образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения.

После восстановления конституционного строя и упорядоченной деятельности правоохранительных органов и военных структур появились условия для принятия конкретных мер в направлении конституционной реформы и укрепления институтов новой таджикской государственности, поскольку этап перехода к новому государственному устройству требовал скорейшего осуществления этих шагов.

С этой целью был разработан и предложен на всенародное обсуждение проект Конституции независимой Республики Таджикистан. Этот судьбоносный документ был принят 6 ноября 1994 года путём всенародного референдума.

Важным достижением явилось завершение гражданской войны

и установления мира и согласия в обществе, достигнутые 27 июня 1997 года в результате последовательных усилий руководства страны. Таким образом, Таджикистан избавился не только от разрушительного процесса, но и начал свой постепенный созидательный путь.

В результате между Таджикистаном и различными государствами мира были установлены дипломатические отношения, а страна была принята в большинство авторитетных международных организаций. Действительно, Таджикистан, как составная и неотъемлемая часть мирового сообщества, а также как полноправный член международных и региональных организаций, последовательно идет по пути реализации своей внешней политики и продолжает взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира.

Таким образом, 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан конституционным способом положила начало коренным переменам в жизни страны, сыграла важную роль в развитии новой таджикской государственности, и благоприятно повлияла на дальнейшее обеспечение верховенства закона и решение всех политических вопросов общества. Более того, сессия заложила начало нового периода в укреплении государственности, а также в дальнейшем развитии общественно-политической, экономической и социальной сферах

в Таджикистане.

Материал подготовлен

Посольством Республики Таджикистан

в Азербайджанской Республике