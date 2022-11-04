Обнародован портфель проектов ЕБРР в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - На первое октября 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане оценивался в 580 миллионов евро.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 73 проектов.

Основная часть портфеля (88 процентов, или 511 миллионов евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 6 процентов, или 37 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, и пять процентов, или 32 миллиона евро - на инвестиции в финансовые институты.

В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 56 миллионов евро в реализацию 11 проектов в Таджикистане.

Следует отметить, что ЕБРР сотрудничает с Таджикистаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал 978 миллионов евро для реализации 156 проектов в Таджикистане.