Назван объем экспорта концентратов цветных металлов из Таджикистана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года экспорт из Таджикистана в Казахстан составил 373,2 миллиона долларов, что на 54,2 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (242 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, Таджикистан в отчетный период экспортировал в Казахстан руды и концентраты меди, свинца и цинка на сумму 331,4 миллиона долларов.

Как сообщается, объем поставок медной руды и концентратов из Таджикистана в Казахстан в январе - сентябре текущего года составил 67 814 тонн, руды и концентратов свинцовых - 60 677 тонн, цинковых концентратов - 85 410 тонн.

Между тем таджикский импорт товаров из Казахстана в отчетном периоде достиг 669,7 миллиона долларов, что на 12,7 процента больше показателя января - сентября 2021 года (593,8 миллиона долларов).