Германия помогает предпринимателям Таджикистана в брендинге продукции - GIZ

БАКУ /Trend/ - Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) реализует "Проект комплексного развития сельских районов/Содействие инклюзивному росту экономики сел для благосостояния населения (TRIGGER II)", об этом сообщил Trend во вторник представитель GIZ.

По словам представителя, с 2019 года GIZ помогло более чем 300 предпринимателям Таджикистана и основателям местных стартапов таких как розничные магазины, пекарни и кондитерские, провести бизнес-тренинги и брендировать свою продукцию.

"Из них 100 человек прошли трехмесячный интенсивный тренинг с GIZ по созданию бизнеса. В этом году 40 из них уже открыли свой собственный бизнес", — подчеркнула она.

Как отметили в организации, пандемия COVID-19 оказала глобальное влияние на мировую экономику, затронув и экономику Таджикистана.

Тем не менее GIZ, проводя консультации на правительственном и местном уровне, помогло предпринимателям и мелким фермерским хозяйств наладить связи, расширить свои знания и адаптироваться к таким вызовам, как изменение климата и нестабильные рынки.

Отметим, что проект TRIGGER II, которая завершится в 2024 году, реализуется по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии и софинансируется ЕС с декабря 2020 года.