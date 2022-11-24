В Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное исторической 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 ноября в Баку состоялось заседание "круглого стола", посвященное 30-летию исторической 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан.

Как передает Trend в четверг, мероприятие было организовано при поддержке посольства Республики Таджикистан в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли, представители Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, ИВ города Баку, МИД Азербайджана, послы стран Центральной Азии и Грузии.

В своей речи Рустам Соли отметил значимость 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в становлении правового, демократического и светского таджикского государства.

"Мы прошли через сложный период, однако на протяжении всего пути всегда чувствовали поддержку Азербайджана и стран Центральной Азии, и продолжаем чувствовать эту поддержку по сей день", - сказал посол.

Подчёркивая важность этой сессии, Соли отметил, что на ней 30 лет назад были приняты государственные символы - гимн, герб и флаг Таджикистана.

Также в ходе мероприятия участникам был показан видеоролик о достопримечательностях страны - "Таджикистан - жемчужина востока".

Отметим, что в истории таджикского народа 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 1992 года является поворотным событием, оказавшим существенное влияние на дальнейшую судьбу страны.