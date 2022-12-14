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Президент Таджикистана отправится в Пакистан с двухдневным визитом

Таджикистан Материалы 14 декабря 2022 08:46 (UTC +04:00)
Президент Таджикистана отправится в Пакистан с двухдневным визитом

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду прибудет с двухдневным визитом в Пакистан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе визита стороны обменяются мнениями по теме дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества по широкому спектру областей", - говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что глава Таджикистана и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подпишут "ряд двухсторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании".

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