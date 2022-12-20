Названы данные по экспорту электроэнергии Таджикистана

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года Таджикистан экспортировал электроэнергии на сумму 101 миллион долларов, что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (91,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает статистическое ведомство Таджикистана, передает Trend со ссылкой на asiaplustj.info.

Однако доходы от экспорта электроэнергии в октябре этого года сократились в 13 раз по сравнению с сентябрем - с 17,1 миллиона долларов до 1,3 миллиона долларов.

Как сообщается, основными странами-импортерами таджикской электроэнергии в указанном периоде стали Афганистан и Узбекистан, а доля электроэнергии в общем объеме экспорта страны в январе - октябре текущего года составила 5,7 процента.

Ранее сообщалось, что жители сельских местностей Таджикистана с начала последней декады сентября сталкиваются с ограниченной подачей электричества. ОАХК "Барки Точик" в своем обращении к потребителям в середине октября объяснила это маловодьем, а также проведением ремонтно-профилактических работ.