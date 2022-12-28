Таджикско-турецкое предприятие планирует наладить экспорт электробусов в страны ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Таджикско-турецкое предприятие ООО "Акиа Авесто Автоматив Индастри" планирует наладить экспорт электробусов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом Trend сообщил аналитик таджикско-турецкого предприятия Сухроб Ширинов.

По его словам, "Акиа Авесто Автоматив Индастри" в 2023 году будет участвовать в международных выставках (Казахстан, Узбекистан, Россия и ОАЭ) с презентациями новых моделей (электробус, троллейбус, автобус на сжатом природном газе (CNG) и электрические микроавтобусы).

Ширинов отметил, что основными целями СП на следующий год, помимо экспорта в страны ЕАЭС, являются: запуск производства школьных автобусов и электрических микроавтобусов, обеспечение столицы Душанбе электробусами и троллейбусами.

"На основании утвержденной программы Исполнительного органа государственной власти города Душанбе по развитию отрасли электротранспорта на период 2022-2028 годы, "Akia Avesto" в 2023 году намерено произвести от 150 до 200 единиц электрических автобусов и троллейбусов", - сказал он.

Отметим, что ООО "Акиа Авесто Автоматив Индастри" основанное в 2018 году, является первой и единственной компанией в Таджикистане, которая занимается выпуском автобусов согласно международным стандартам.