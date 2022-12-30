В Таджикистане отмечается снижение цен на бензин

БАКУ /Trend/ - Розничные цены на бензин в Таджикистане продолжают снижаться несколько недель подряд.

Об этом говорится в еженедельном обзоре Всемирной продовольственной программы ООН за 19-25 декабря 2022 года, передает Trend со ссылкой на официальный сайт организации.

Как сообщается, средняя цена 1 литра бензина на розничных рынках Таджикистана по состоянию на 19 декабря составила 8,3 сомони (0,81 доллара), что на 14 процентов меньше, чем в ноябре этого года.

"По состоянию на 19 декабря самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Душанбе и Гисоре - 7,4 сомони (0,72 доллара). При этом самые высокие цены были зарегистрированы в Мургобе - 11,5 сомони (1,1 доллара) и Ишкошиме - 11,4 сомони (1,1 доллара)", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 28 декабря 2022 года официальный обменный курс, установленный Национальным банком Таджикистана, составляет 10,20 TJS/1USD.