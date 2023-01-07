Обзор развития промышленного сектора Таджикистана в 2022 году

БАКУ /Trend/ - В 2022 году правительство Таджикистана поставило перед собой цель увеличить промышленное производство к 2026 году, сообщает Trend.

По данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, поручения руководства страны связаны с важностью промышленного сектора для экономического развития страны, а также объявлением 2022-2026 годами промышленного развития.

Таджикистан намерен увеличить объем промышленного производства в 2,5 раза в течение пяти лет - с 38,8 миллиарда сомони (3,7 миллиарда долларов) в 2021 году - до 95 миллиардов сомони (9,3 миллиарда долларов) в 2026 году.

Кроме того, правительство Таджикистана намерено построить и ввести в эксплуатацию в общей сложности 870 новых промышленных предприятий к 2026 году.

В Таджикистане приступили к строительству металлургического завода

Глава Согдийской области Таджикистна Раджаббой Ахмадзода в июле этого года сообщил о начале строительства металлургического завода в Согдийской области таджикско-китайским совместным предприятием (СП) "Зарафшон".

Отмечается, что стоимость проекта строительства медеплавильного завода составляет 120 миллионов долларов.

Строительство нового предприятия Ахмадзода расценил как значительный шаг на пути к достижению четвертой национальной цели Таджикистана – индустриализации.

Кроме того, глава региона дал рекомендации по качественному выполнению работ и привлечению дополнительной рабочей силы.

Отметим, что СП "Зарафшон" является одним из крупнейших предприятий золотодобывающей отрасли Таджикистана, при поддержке которого в стране строятся различные социальные объекты.

Таджикистан и Турция подписали соглашение о создании совместной Торгово-промышленной палаты

26 августа 2022 года во время встречи председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшеда Джумахонзода и президента Союза палат и бирж Турции Рифата Хисарджиклиоглу было подписано соглашение о создании совместной Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Как сообщается, создание совместной ТПП придаст серьезный импульс развитию экономического сотрудничества между Таджикистаном и Турцией.

В городе Истиклол будет построен новый промышленный завод

В городе Истиклол (бывший Табошар) таджикско-китайская горно-промышленная компания построит предприятие по переработке меди, свинца и серебра.

Проект предприятия полностью готов, а его строительство начнется в следующем году. Как отмечается, стоимость проекта составит 50 миллионов долларов, до 150 человек будут обеспечены рабочими местами.

Следует отметить, что Истиклол обладает большим потенциалом и возможностями для строительства новых промышленных предприятий. Реализация этого проекта будет способствовать быстрой индустриализации Таджикистана.

Китайская компания планирует создать в Таджикистане индустриальный парк

Китайская компания Tibet Everest Resources Co., Ltd. предлагает создать на территории Таджикистана индустриальный парк цветных металлов.

Согласно заявлению компании, сделанному в июле 2022 года, проект собирается реализовать ее дочерняя компания Tazhong Mining Co Ltd, которая сосредоточится на переработке цветных металлов.

После строительства индустриального парка мирового класса в конечном итоге будет создано до 10 000 новых рабочих мест и годовой объем продаж составит 1 миллиард долларов, что эффективно ускорит процесс модернизации промышленности Таджикистана.

Таджикистан и Trafigura Group расширят сотрудничество в промышленности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный директор Trafigura Group Pte Ltd Джереми Вейр обсудили перспективы промышленного сотрудничества в июне 2022 года.

Рахмон отметил, что соответствующие переговоры стали хорошей возможностью обменяться мнениями относительно партнёрства сторон в области производства, а также в торговой и логистической отраслях.

В первую очередь стороны обсудили возможные пути увеличения производства алюминия в Таджикистане. В связи с этим были рассмотрены пути закупок первичного алюминия для компании TALCO. Акцент также был сделан на необходимости укрепления связей в рамках освоения минерально-сырьевых ресурсов центральноазиатской страны.

Рахмон и Вейр указали на перспективность развития в Таджикистане альтернативной энергетики, в частности возобновляемых источников энергии.