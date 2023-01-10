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Обзор основных событий транспортного сектора Таджикистана за 2022 год

Таджикистан Материалы 10 января 2023 07:55 (UTC +04:00)
Обзор основных событий транспортного сектора Таджикистана за 2022 год

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Trend представляет обзор наиболее важных событий в 2022 году в транспортном секторе Таджикистана.

В этом году Таджикистан продолжил предпринимать шаги по интеграции современных технологий в транспортный сектор страны. В августе министр транспорта Таджикистана возглавил конференцию под названием "Ускорение цифровизации для улучшения транзита и упрощения бизнес-процессов". В конференции приняли участие представители 32 стран и 30 международных организаций. Цифровизация транспортного процесса стала одной из ключевых тем для обсуждения.

Модернизация и внедрение современных технологий необходимы для развития транспортной отрасли Таджикистана. Преимущества интеграции современных технологий в транспортный сектор Таджикистана в настоящее время активно изучаются правительством страны. Министерство транспорта Таджикистана работает над координацией соответствующего проекта цифровизации.

Ратификация соглашения о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта с Туркменистаном

Палата представителей Таджикистана ратифицировала соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта в январе 2022 года.

Соглашение, подписанное в Ашхабаде 4 августа 2021 года по итогам переговоров на высоком уровне, регулирует прямые международные железнодорожные перевозки между Туркменистаном и Таджикистаном и определяет единые правовые нормы в области прямых международных железнодорожных перевозок. Железнодорожное сообщение между двумя странами простирается вплоть до международного порта Туркменбаши на берегу Каспийского моря. Доступ к Каспийскому морю поможет усилиям Таджикистана по установлению транспортных связей с Европой.

Соглашение также способствует укреплению двустороннего сотрудничества, увеличению товарооборота между двумя странами, использованию транзитных железных дорог и туркменского порта Туркменбаши через Каспийское море для доступа к железным дорогам европейских стран.

АБР предоставляет грант для повышения устойчивости дорог на юге Таджикистана

Азиатский банк развития (АБР) утвердил дополнительный грант в размере 43,2 миллиона долларов для повышения безопасности дорожной сети на юге Таджикистана. Грант дополняет текущий проект на сумму 67,5 миллиона долларов, утвержденный АБР в 2020 году для реабилитации участков дорог Дангара-Окмазор и Хулбук-Кангурт.

Помощь будет направлена на восстановление 40-километрового участка дороги от Окмазора до Бохтара в Хатлонской области на юге Таджикистана.

По словам специалиста АБР по транспорту в Центральной и Западной Азии Рики Идей, этот проект поможет укрепить дорожное сообщение на юге Таджикистана, местные жители и предприятия получат выгоду от улучшенных дорог.

Следует отметить, что с 1998 года АБР оказывает всестороннюю помощь сектору экономики Таджикистана. В целом АБР оказал помощь Таджикистану в восстановлении более 700 км ключевых дорожных коридоров, разработке системы управления дорожными активами, повышении безопасности дорожного движения, восстановлении ключевых пунктов пересечения границы и разработке национальной системы "единого окна".

Кувейтский фонд арабского экономического развития предоставит Таджикистану грант на реконструкцию дорог

Кувейтский фонд арабского экономического развития предоставит Таджикистану грант в размере 800 тысяч долларов на реконструкцию двух дорог в Хатлонской области.

Как сообщается, 2 ноября Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента Таджикистана) ратифицировал грантовое соглашение между Таджикистаном и Кувейтским фондом для финансирования подготовки ТЭО проекта реконструкции автомобильных дорог "Тугарак — Саричашма — Шурообод" и "Чашмасор — Лангар" на территории районов Восе и Шамсиддин Шохин в Хатлонской области.

По словам министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима, реализация данного проекта имеет социально-экономическое значение и будет способствовать увеличению автотранспортного потока, расширению возможностей транспортировки грузов и сельскохозяйственной продукции на рынки Хатлонской области.

Таджикистан и китайская компания подписали соглашение на строительство дороги в Согдийской области

Недавно министерство транспорта Таджикистана сообщило, что Китайская железнодорожная корпорация Wuju Group Corporation (CRWG) будет строить автомобильные дороги в северном регионе Таджикистана.

В ходе встречи 25 ноября 2022 года министр транспорта Азим Иброхим и уполномоченный представитель China Railway Wuju Group Corporation (CRWG) Чжан Лян подписали контракт на строительство дорог в Согдийской области.

В рамках четвертой фазы "Программы по улучшению региональных коммуникаций в Центральной Азии" строительные работы будут проведены на четырех участках автомобильных дорог в Согдийской области общей протяженностью 51,2 км: "Куруш-Бекабад", "Дегмай-Бободжон Гафуров", "Бободжон Гафуров-Хистеварз" и "Канибадам-Кучкак".

Азим Иброхим подчеркнул, что более 80 процентов работников, задействованных в реализации проекта, должны состоять из местных специалистов. Кроме того, в рамках этого проекта будет построено 11 новых мостов общей длиной 444,2 метра.

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