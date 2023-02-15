REAP поддерживает развитие ММСП в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в рамках проекта "Продвижение ресурсоэффективности в сельскохозяйственном производстве и переработке" (REAP) в Таджикистане были подписаны меморандумы о взаимопонимании со 117 малыми и средними предприятиями, сообщили Trend в REAP.

В соответствии с целями проекта, эти предприятия были проинформированы о планах REAP в Таджикистане. Им рассказали о практиках устойчивого потребления и производства (УПП) и о важности их внедрения на предприятиях.

Как отметили в компании, в целом 11 консультантов прошли обучение методам УПП, предоставленным REAP в 2022 году.

"Международные технические эксперты посетили более ста микро-, малых и средних предприятий (ММСП), в результате чего отраслям промышленности по всей стране было предоставлено 640 рекомендаций для повышения их ресурсоэффективности", — отметил источник.

Как сообщили в компании, на сегодняшний день REAP подписал меморандум о взаимопонимании с 207 ММСП в Таджикистане.

Отметим, что проект REAP действует в Таджикистане с 2020 года. Он охватывает все регионы страны, включая Согдийскую область, Душанбе, регионы республиканского подчинения и Горно-Бадахшанской автономную область.

Одной из главных целей проекта REAP является внедрение практики УПП в отраслях промышленности в Таджикистане и Узбекистане с целью повышения ресурсо- и энергетической эффективности и сокращения отходов.