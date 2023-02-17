Обнародованы данные по объему ВВП Таджикистана в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Валовый внутренний продукт (ВВП) Таджикистана в 2022 году составил 115,7 миллиарда долларов, что на 8 процентов больше, чем в 2021 году, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

По данным министерства, на рост ВВП Таджикистана в 2022 году повлияло увеличение производства промышленной продукции на 15,4 процента, сельскохозяйственной продукции - на 8 процентов, рост платежных услуг на 16 процентов, инвестиций в основной капитал – на 11,4 процента, товарооборота – на 11,2 процента, грузоперевозок – на 26,1 процента, пассажирских перевозок – на 11,4 процента.

Отметим, что согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), опубликованному в январе этого года, рост ВВП Таджикистана ожидается на уровне 5 процентов в 2023 году и на уровне 4 процентов в 2024 году.

В то же время Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозировал рост ВВП Таджикистана на уровне 6,5 процента в 2023 году из-за замедления динамики внутреннего спроса.

Отметим, что ВВП Таджикистана в 2021 году составил 8,7 миллиарда долларов.