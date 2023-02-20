Названы планы по развитию сельского хозяйства в Таджикистане рамках REAP

БАКУ /Trend/ - Проект "Продвижение ресурсоэффективности в сельскохозяйственном производстве и переработке" (REAP) в Таджикистане будет сосредоточен на работе по созданию и развитию практик устойчивого потребления и производства (УПП) в стране в 2023 году, сообщил Trend в понедельник источник в REAP.

Как сказал источник, REAP нацелен на доработку и продвижение документа, разработанного в мае 2021 года, который охватывает бывшую и настоящую ситуацию в агропродовольственном секторе страны, текущее состояние регулирования УПП, анализ проблем, а также содержит некоторые рекомендации по продвижению УПП среди ММСП (микро-, малые и средние предприятия) в агропродовольственном секторе Таджикистана в 2023 году.

По словам источника, REAP предусматривает увеличение внедрения рекомендаций УПП на всех участвующих предприятиях к дате окончания проекта, чтобы повысить их энергоэффективность до 20 процентов, ресурсоэффективность - до 10 процентов, а сокращение отходов - до 15 процентов.

И, наконец, REAP планирует помочь ММСП получить доступ к финансированию для выполнения рекомендаций, внедрение которых требует высоких затрат, в 2023 году.

Отметим, что проект REAP действует в Таджикистане с 2020 года. Он охватывает все регионы страны. Одной из основных целей проекта является внедрение практик УПП в отраслях промышленности, чтобы таким образом повысить ресурсо- и энергетическую эффективность и способствовать сокращению отходов в Таджикистане.