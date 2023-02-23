За землетрясением в Таджикистане последовало пять афтершоков

Пять афтершоков силой более четырех баллов были зарегистрированы после землетрясения, которое произошло в четверг утром на территории Таджикистана. Об этом сообщили в Институте геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром на территории Таджикистана произошло землетрясение, вслед за которым последовало 5 афтершоков. <��…> Пятый, силой 4,7 балла, произошел в 07:18 в 54 км от [населенного пункта] Мургаба (расположен в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) ), его очаг залегал на глубине 60 км", - говорится в сообщении, опубликованном национальным информагентством Ховар.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в четверг в 05:37 (03:37 мск) на территории Ванджского района ГБАО, его очаг залегал на глубине 20 км в 66 км юго-западнее от Мургаба. После землетрясения последовали афтершоки, сила которых составила от 5 до 4,6 балла.