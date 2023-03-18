В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,0

Подземные толчки силой в 4,0 балла зафиксированы в субботу утром в Таджикистане. Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, жертв и разрушений нет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"18 марта 2023 года в 05:01 по местному времени на территории страны было зарегистрировано землетрясение. Сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла, в Душанбе - 2 балла", - сообщил собеседник агентства. По данным КЧС, жертв и разрушений нет. Уточняется, что эпицентр находился в 260 км юго-восточнее Душанбе.