Новруз в Таджикистане: история, традиции и подарки

История Новруза

Новруз изначально отмечался как праздник земледельцев, и его созидательная роль, в первую очередь, заключалась в том, что в это время проводились вспашка земли, сев первых «семян надежды», посадка саженцев, очистка оросительных каналов и других источников воды, благоустройство домов. Новруз по своей сути изначально означает осуществление благородных дел, совершаемых с новыми намерениями и усилиями, и знаменует собой торжество духа, здоровой нравственности и добрых помыслов, слов и дел.

Исторические источники подтверждают то, что с древнейших времен и до наших дней Новруз, знаменующий празднование национального Нового года, пробуждает в сердцах людей лучшие созидательные чаяния и ежегодно своим приходом приносит в наши дома счастье и благополучие. Традиция почитания и поклонения Весне является одной из главных тем «Авесты» - уникального культурного письменного памятника наших предков. Вероятно, во всем мире найдется мало праздников, подобных Новрузу, который своей жизнерадостностью был воспринят другими народами мира в качестве уникального культурного достижения и отмечается ими под своим прекрасным таджикским именем – Новруз.

По данным достоверных источников, в том числе выдающихся мыслителей-энциклопедистов Абурайхона Беруни и Омара Хайёма во времена правления пешдодидов, Новруз стал традицией, означая празднование пробуждения природы, возвеличивание труда земледельцев, равенство дня с ночью и наступление нового года. В сущности, Новруз в истории таджиков подобен священной книге, на страницах которой на протяжении тысячелетий запечатлены добрые традиции наших предков, которые, в свою очередь, несмотря на разбой и оккупацию чужеземцев и различные религиозные разногласия, дошли, передаваясь от поколения к поколению, до наших времен.

Новруз, являясь светлейшей приметой древней культуры нашего народа, на протяжении многих веков, приобретая новые ценности, сохранил свое величие и радость вплоть до наших дней.

Новруз в переводе с таджикского языка означает «Новый день», является днем весеннего равноденствия. Он празднуется как начало нового года миллионами жителей Земли на протяжении тысячелетий. В нем находит воплощение единство культурного наследия и многовековых традиций. Новруз играет важную роль в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения, общих идеалов мира и добрососедства.

Согласно учению Авесты, люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась «в шести видах» (небо, вода, земля, растения, животные и человек). С 2009 года Новруз числится в списке нематриельного культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Еще через год Генеральная ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 21 марта «Международным днем Новруза».

В соответствии с текстом резолюции Генеральная Ассамблея ООН:

1) признает 21 марта как Международный день Новруз;

2) приветствует усилия государств-членов, в которых отмечается Новруз, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с Новрузом;

3) побуждает государства-члены прилагать усилия к повышению уровня информированности о Новрузе и организовывать при необходимости ежегодные мероприятия в ознаменование этого праздника;

4) призывает государства-члены, в которых отмечается Новруз, изучать историю происхождения и традиции этого праздника в целях распространения знаний о наследии Новруза в международном сообществе;

Старинные предания гласят, что праздник установил мифический царь Джамшед, который якобы зажег первый новогодний костер. По европейскому календарю народы Востока праздновали Новруз еще во времена глубокой древности. Согласно древнегреческому географу Страбону (1 в. до н.э. – 1 в. н.э.), жители Междуречья собирались на Новруз в храмах огня. Праздник продолжался 13 дней и завершался выходом в поле. Упавшие на участников церемонии солнечные лучи рассматривались, как знак счастья и благополучия в течение предстоящего года. Наступлению нового года предшествуют символические обряды очищения. В «среду радости» (последнюю среду перед Новрузом) на улицах городов и сел зажигают костры, и люди должны семь раз перепрыгнуть через один костер или по одному разу через семь костров. В последнюю ночь старого года принято обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду, чтобы очиститься от прошлогодних грехов. В ночь перед Новым годом садятся за стол, на который ставят новую посуду.

Весенний новогодний праздник равноденствия Новруз, возникнув в Хорасане более 3000 лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным странам. Корни Новруза уходят в зороастризм. Он является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Фирдоуси и Омар Хайям связывали возникновение Новруза с именами легендарных царей Джамшеда, Каюмурса и других. По древнему обычаю, до наступления Новруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами.

Какие мероприятия популярны на Новруз в Таджикистане:

В Таджикистане гостей приветствуют словами "Новруз муборак бод" Новрузатон пируз бод" ("С праздником Новруз"). На Новруз принято дарить подарки. В Таджикистане с раннего утра дети из соседних домов собираются вместе, чтобы ходить по дворам и поздравлять хозяев, получая взамен сладости и выпечку. Массовые гуляния по случаю Новруза организуются практически во всех городах Таджикистана. Помимо этого, в Таджикистане празднование Новруза всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. Например, в дни праздника большой популярностью пользуется бузкаши — таджикская национальная конно-спортивная игра. Сотни наездников мчатся на огромной скорости, пытаясь удержать необычный игровой снаряд в виде козы.

Гуштингири – национальная борьба в Таджикистане, она традиционно входит в программу народных праздников. Это один из самых популярных национальных видов спорта в Таджикистане. В гуштингири разрешены захваты за одежду до пояса и действия ногами. Для победы нужно бросить соперника на спину. Традиционно в дни празднования Новруза в столичном Новрузгохе проходят конные скачки. Соревнования проводятся в нескольких заездах. А самый главный забег проводится на дистанции 2 километра.

Как наряжается праздничный стол на Новруз?

Большое внимание уделяется подготовке праздничного стола. На стол ставятся блюда, названия которых начинаются на буквы «с» и «ш». Как правило, бывает 2 праздничных стола: «хафтсин» и «хафтшин». «Син» и «шин» - это названия букв «с» и «ш» в персидском алфавите, а «хафт» обозначает 7.

В зороастризме и Исламе цифра 7 считается священной. Символом Новруза является суманак. Приблизительно за неделю до праздника в посуде с неглубоким дном замачивают зерна пшеницы. К празднику они прорастают. Считается, что чем длиннее ростки проросшего зерна, тем больше и лучше будет урожай в новом году. Проросшие зерна толкут в металлической ступе, кладут в казан, заливают водой, добавляют муку и варят 10-12 часов, и при этом все время помешивают. Получается сладкий «джем», хотя сахар туда вообще не добавляют. Суманак должен быть готовым до восхода солнца в день праздника. Во время его приготовления женщины и дети поют праздничные песни, читают стихи. Суманак раздают всем соседям, родственникам, близким и друзьям. На Новруз готовят блюда из баранины, рыбы, курицы и яиц, добавляют пряности и зелень. На стол обязательно ставят зеркало и свечи по числу членов семьи. Эти свечи нельзя гасить, пока они не догорят до конца. Обязательно подают на стол домашний хлеб, орехи, миндаль, молоко, сыр, рыбу и яйца. И, конечно, на столе должен быть Коран.

Пришедшим на Новруз гостям хозяин протягивает блюдо с едва проросшим зерном, его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого.

В эти дни в Азербайджане, Афганистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане и Иране проходят народные гуляния, программа которых обычно состоит из концертов, праздничных выставок и театрализованных представлений. Устраиваются различные национальные соревнования - конные скачки, козлодрание (бузкаши), петушиные бои, борьба силачей и так далее.

Материал подготовлен посольством Республики Таджикистан в Азербайджане