Германская благотворительная организация рассказала о своих проектах в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Германская благотворительная организация Welthungerhilfe в настоящее время реализует 11 проектов в Таджикистане.

Об этом сообщил Trend страновой директор Welthungerhilfe в Таджикистане Йоханнес Кальтенбах.

"Эти проекты затрагивают общественную деятельность в области продовольственной безопасности, ирригационного водоснабжения, доступа к питьевой воде в стране ", — сказал директор, добавив, что также затрагиваются такие сферы как возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, коммерческое образование и управление фруктовыми садами.

Он отметил, что все проекты осуществляются местными общественными организациями, подчеркнув, что в общей сложности в настоящее время Welthungerhilfe сотрудничает с шестью партнерскими организациями.

Представитель Welthungerhilfe сказал, что в обозримом будущем организация планирует продолжить сотрудничество с Таджикистаном.

Отмечается, что Welthungerhilfe ведет активную деятельность в Таджикистане с 1994 года и имеет отделение в Душанбе.

Напомним, что Welthungerhilfe является одной из крупнейших гуманитарных организаций в Германии. Ее целью является полное искоренение голода к 2030 году. За последние 60 лет организация оказала поддержку более 10 895 проектам в 70 странах, предоставив финансовую помощь в размере 4,46 миллиарда евро.