"Один пояс - один путь" - приоритетное направление в партнерстве Китая и Таджикистана

БАКУ /Trend/ - По итогам встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с его китайским коллегой Си Цзиньпином были предприняты дополнительные шаги по укреплению сотрудничества в транспортной сфере, сообщает Trend.

По информации пресс-службы Президента Таджикистана, министерство транспорта Таджикистана и министерство транспорта Китая подписали документ о сотрудничестве в транспортной сфере.

Во время встречи было уделено внимание обсуждению развития транспортного сектора, а именно строительству транспортных коридоров, включая строительство железных дорог и автомагистралей.

Президент Таджикистана заявил, что страна полностью поддерживает инициативу "Один пояс - один путь" Китая и является активным участником этого проекта.

Также было отмечено, что в настоящее время страны работают над проектом строительства участка автомагистрали от села в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана до пункта пропуска Кульма — Каросу (между Таджикистаном и Китаем), а также модернизацией данного пункта в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Главами государств также был обсужден вопрос о реконструкции автомагистрали Китай-Таджикистан-Узбекистан и развитии транспортного коридора Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция.

Кроме того, Таджикистан выразил свою поддержку строительству экономического коридора Китай-Таджикистан-Северный Афганистан.

Отметим, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Китай 17 мая, чтобы принять участие в саммите Китай - Центральная Азия 18-19 мая.