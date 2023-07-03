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Замглавы МИД Таджикистана посетит Азербайджан

Таджикистан Материалы 3 июля 2023 15:30 (UTC +04:00)
Замглавы МИД Таджикистана посетит Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми завтра посетит Азербайджан для участия в заседании в Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров в Баку, сказал в понедельник Trend дипломатический источник.

Кроме того, начальник Управления международных организаций Министерства иностранных дел Хотам Курбонов также приедет в Азербайджан.

Мероприятие состоится 5-6 июля.

Отметим, что Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.

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